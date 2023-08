Die Para-Radsportlerin Flurina Rigling sorgt an den Weltmeisterschaften in Glasgow für die erste Schweizer Medaille.



Die 26-jährige Zürcherin triumphierte in der 3-km-Einzelverfolgung und verteidigte damit den im Vorjahr in Frankreich gewonnenen WM-Titel erfolgreich.



Im Final bezwang Rigling in 3:52,887 Minuten ihre Konkurrentin Daphne Schrager um mehr als drei Sekunden. Die Britin war in der Qualifikation am Mittwoch noch um über eine Sekunde schneller unterwegs gewesen als die Schweizerin.



Rigling strebt in den kommenden Tagen in Schottland weitere Medaillengewinne an. 2022 gelangen ihr auf Bahn und Strasse zusammengezählt sechs Top-3-Platzierungen an Weltmeisterschaften. (lst/sda)

Bild: keystone