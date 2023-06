THERE HE IS!!



A last minute goal from Shaqiri is the equalizer for @ChicagoFire. pic.twitter.com/4zgqX5mOe9 — Major League Soccer (@MLS) June 11, 2023

erzielte fürsein erstes Saisontor. In der 88. Minute verwertete der 31-Jährige eine Hereingabe mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze in die entfernte Torecke zum 1:1.Für einen Punktgewinn reichte Shaqiris achter Treffer in der MLS dennoch nicht, weil Columbus in der Nachspielzeit den Siegtreffer sicherstellte. Nachstehen für Chicago Firezu Buche, und seit sechs Spielen ist das Team von Trainer Frank Klopas mittlerweile sieglos.Nur Inter Miami, das neue Team von Lionel Messi, ist in der Eastern Conference noch schlechter in die Saison gestartet und liegt mit 15 Punkten zwei Zähler hinter Chicago am Tabellenende. Ein direkter Playoff-Platz ist für Fire aktuell neun Punkte entfernt. (con/sda)