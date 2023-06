Connor Bedard, welcome to Chicago. ☝️



Der Kanadierwird beimvon denalsgezogen. Schweizer Eishockey-Talente sind unter den ersten 32 Ausgewählten keine dabei.Die ersten drei Positionen im diesjährigen Draft waren in diesem Jahr praktisch in Stein gemeisselt. Bedard, ein bald 18-jähriger Center aus Vancouver, gilt als eines der grössten Talente der letzten Jahre und stellte unter anderem beim Gewinn der U20-WM mit dem kanadischen Junioren-Nationalteam verschiedene Rekorde auf. Als drittschlechtestes Team der letzten Saison hatten die Chicago Blackhawks mit dem Schweizer Philipp Kuraschew dank Losglück als erstes Team wählen dürfen.Der erste Europäer wurde an zweiter Stelle gezogen, diesicherten sich die Dienste des Schweden. Auch die Wahl von, der mit Kanada vor einem Monat WM-Gold bei den Aktiven gewann, durch dieals Nummer 3 war keine Überraschung.Der beigross gewordene Österreicherwurde anund damit als erster Verteidiger überhaupt ausgewählt. Der 18-jährige Vorarlberger war beim Aufsteiger der National League eine der positiven Überraschungen der letzten Saison.. Insgesamt gibt es sieben Runden, in denen total 224 Spieler mit Geburtsdatum vom 1. Januar 2003 bis 15. September 2005 ausgewählt werden. Die besten Aussichten von Schweizer Spielern dürfte der Ostschweizer Stürmer(Windsor Spitfires) haben. (nih/sda)