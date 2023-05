Charles Leclerc im Ferrari startet in Baku auch zum Sprintrennen aus der Pole-Position. Neben dem Monegassen in der Frontreihe steht am Nachmittag Sergio Perez im Red Bull.



Am Freitag hatte sich Leclerc zum dritten Mal in Folge den besten Startplatz für den Grand Prix von Aserbaidschan gesichert, nun war er auch im Qualifying für den Sprint über rund 100 Kilometer der Schnellste – obwohl es für ein Ende mit Schrecken gab.



Bei seinem zweiten Versuch, zum Abschluss die eigene Bestzeit zu verbessern, schlug Leclerc in der Streckenbegrenzung ein. Dabei nahm die Frontpartie des Ferrari verhältnismässig geringfügigen Schaden.



Im ersten reinen Qualifying für ein Sprintrennen in der Formel 1 überhaupt war Leclerc 14 Hundertstel schneller als Perez, der das teaminterne Duell mit Weltmeister Max Verstappen für sich entschied. Der Niederländer wird von Platz 3 und neben dem Briten George Russell im Mercedes losfahren. In der dritten Reihe werden Leclercs Teamkollege Carlos Sainz und Lewis Hamilton im anderen Mercedes Aufstellung nehmen.



Die Fahrer des Teams Alfa Romeo schieden schon im ersten Teil des Qualifyings aus. Der Chinese Zhou Guanyu und der Finne Valtteri Bottas nehmen das Sprintrennen am Nachmittag aus den Positionen 16 und 17 in Angriff. (sda)

Bild: keystone