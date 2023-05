Am WTA-1000-Turnier in Madrid kommt es im Final zum Duell der aktuell besten Tennis-Spielerinnen. Die Weltnummer 1 Iga Swiatek liess im Halbfinal mit 6:1, 6:1 der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 13) keine Chance und folgte der Weltranglistenzweiten Aryna Sabalenka aus Belarus ins Endspiel.



Die beiden standen sich bereits vor knapp zwei Wochen in Stuttgart in Final gegenüber. Damals setzte sich Swiatek in zwei Sätzen durch. Für die 21-jährige Polin ist es die vierte Finalteilnahme in diesem Jahr. Die Siegerin des French Open 2020 und 2022 ist heuer nach neun Partien auf Sand noch ungeschlagen. (ram/sda)

Bild: keystone