Die vierköpfige Schweizer Vertretung beim Hallenmeeting in Torun erzielte eine hundertprozentige Erfolgsquote: Die Hürdensprinterin Ditaji Kambundji (7,94) unterbot die Hallen-EM-Limite, Tom Elmer lief über 1500 m in 3:39,17 eine persönliche Bestzeit und die Sprinterinnen Mujinga Kambundji (7,06) und Géraldine Frey (7,22) stellten Saisonbestzeiten auf.

Bild: keystone

Ditaji Kambundji (STB) zeigte sich bei ihrem ersten Auslandstart in diesem Jahr glänzend gelaunt. Nachdem sie an den letzten beiden Wochenenden in Magglingen überzeugende Leistungen über 60 m Hürden und 60 m flach abgeliefert hatte, brillierte die EM-Bronzemedaillengewinnerin über 100 m Hürden nun auch auf der internationalen Bühne. In sehr guten 7,94 Sekunden wurde die 20-jährige Bernerin in einem schnellen Rennen Fünfte und blieb lediglich fünf Hundertstel über ihrem eigenen Schweizer Hallenrekord. Kambundji verbesserte sich damit gegenüber dem Vorlauf um sieben Hundertstel und erfüllte zum zweiten Mal innert zwei Stunden die Limite für die Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März).



Einen ebenso grossen Applaus verdienten sich die beiden Sprinterinnen Mujinga Kambundji (STB) und Géraldine Frey (LK Zug). Die beiden Schweizerinnen verdienten sich in ihrem 60-m-Vorlauf in 7,21 (Kambundji) beziehungsweise 7,25 Sekunden (Frey) einen Platz im Final. In diesem setzte sich die Hallen-Weltmeisterin gegen namhafte Gegnerinnen wie die Polin Ewa Swoboda und die Amerikanerin Kayla White durch und verbesserte ihre Schweizer Saisonbestzeit auf 7,06 Sekunden. Frey lief in 7,22 so schnell wie noch nie in diesem Jahr und bestätigte die bereits erfüllte EM-Limite (7,24).



Auch der Mittelstreckenspezialist Tom Elmer (LC Zürich) setzte sich in Polen mit einer neuerlichen Glanzleistung in Szene: In hervorragenden 3:39,17 Minuten lief er die 1500 m in der Halle erstmals unter 3:40 und liegt in der ewigen Schweizer Bestenliste neu an dritter Stelle. Vom Schweizer Indoor-Rekord von Peter Philipp trennen den 25-Jährigen, der das Rennen auf Platz 7 beendete, nur noch 31 Hundertstel. Die Hallen-EM-Limite liegt bei 3:37,40. (sda)