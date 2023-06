GAME 3 IS OURS 🐀 pic.twitter.com/N8uIC0tQpK — Florida Panthers (@FlaPanthers) June 9, 2023

Ein wunderschönes Weitschusstor von Carter Verhaeghe in der 5. Minute der Verlängerung bescherte Florida einen lange nicht für möglich gehaltenen Sieg.Nach dem 2:5 und 2:7 in den ersten beiden Finalspielen sah es für die Panthers auch im ersten Match vor Heimpublikum nach einer Niederlage aus, ehe ihnen gut zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit der Treffer zum 2:2 gelang. Den Ausgleich erzielte nach einem Abpraller Topskorer Matthew Tkachuk mit seinem elften Tor in den Playoffs.Zwar war Florida früh durch ein Goal von Brandon Montour (5.) in Führung gegangen, danach dominierten die Vegas Golden Knights jedoch die Partie und schafften durch Tore von Mark Stone (17.) und Jonathan Marchessault (35.) die Wende. In der Folge hielt Floridas russischer Goalie Sergej Bobrowski sein Team mit zahlreichen Paraden im Spiel und ermöglichte damit die neuerliche Wende.Das vierte Finalspiel findet in der Nacht auf Sonntag erneut in Sunrise, Florida, statt. (mom/sda)