Schwingerkönig Joel Wicki triumphiert auch an seinem dritten Kantonalfest 2023 in der Innerschweiz. Er gewinnt am Urner Kantonalen in Altdorf alle sechs Gänge und erringt seinen 20. Kranzfestsieg.



Im reinen Luzerner Schlussgang siegte der 26-jährige Entlebucher gegen Sven Schurtenberger schon beim ersten Zusammengreifen. Sechs Siege hatte sich Wicki auch zuletzt am Luzerner Kantonalfest in Nottwil gutschreiben lassen, wo er im Schlussgang ebenfalls Schurtenberger bodigte.



In Altdorf war Wickis härtester Innerschweizer Rivale Pirmin Reichmuth nicht am Start. Der hoffnungsvolle Zuger Youngster Noe van Messel, Sieger des Zuger Kantonalen, verlor zu Beginn gegen Joel Wicki. Im 5. Gang bezwang er Sven Schurtenberger und hätte sich - auch aufgrund des besseren Notenblatts - die Schlussgang-Teilnahme verdient. Aber das Einteilungskampfgericht zog den punktgleichen Schurtenberger vor. (mom/sda)

Bild: keystone