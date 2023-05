Rev your engines 🏁

Mitfigurieren in der kommenden Saison fünf Schweizer Stationen in den alpinen Weltcup-Kalendern.Traditionell wird die alpine Skisaison auf dem Gletscher oberhalb vonlanciert. Dieses Jahr startet der Weltcup jedoch eine Woche später. Die Frauen eröffnen ihre Saison mit dem Riesenslalom am, am Tag darauf versucht Marco Odermatt, den Klassiker zum dritten Mal in Folge zu gewinnen.Mitte November und somit zwei Wochen später als im Vorjahr soll es im zweiten Anlauf mit den ersten Speedrennen der Männerund der Fraueninklappen.Anfang Jahr stehen bei den Männern die Klassiker-Wochen an mit den Rennen in. Bei den 84. Hahnenkamm-Rennen kommt es mit der Team-Kombination am Freitag zu einer Weltcup-Premiere. Dabei kämpfen ein Speed- und ein Slalomfahrer derselben Nation gemeinsam um den Sieg.Mittaucht bei den Männern einauf. Im Ötztal wird am 18. November ein Männer-Slalom ausgetragen. Ohnehin kommen die Stangenakrobaten diese Saison voll auf ihre Kosten. Geplant sind 13 Slaloms – so viele wie erst einmal, in der Saison 85/86, im Weltcup.Die Frauen machen im kommenden Winter erneut Halt inund inDie kommende Saison, die ohne Grossanlass daherkommt, findet ihren Abschluss mit dem Finale in. Imfallen die letzten Entscheidungen als Novum an zwei Wochenenden – vorerst in den technischen und danach in den Speed-Disziplinen. (nih/sda)