Max Verstappen erobert auch für den Grand Prix von Grossbritannien den besten Startplatz. Der Weltmeister sichert sich die Pole-Position vor dem überraschenden Briten Lando Norris im McLaren.



Verstappen, der zum fünften Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt in der laufenden Saison auf dem besten Startplatz stehen wird, setzte sich in dem durch zeitweiligen Regen beeinflussten Qualifying mit gut zwei Zehnteln Vorsprung vor Norris durch. Dessen ebenfalls erstaunlicher Teamkollege, Oscar Piastri aus Australien, und der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari werden in der zweiten Reihe Aufstellung nehmen.



Verstappen, der in Silverstone schon vor zwei Jahren von ganz vorne losgefahren war, strebt am Sonntag seinen sechsten Grand-Prix-Sieg in Serie an. Ein halbes Dutzend erste Plätze hintereinander hatte der zweifache Weltmeister in der Formel 1 noch nie erreicht.



Die Fahrer des Teams Alfa Romeo schieden vorzeitig aus. Valtteri Bottas hatte den ersten Teil des Qualifyings auf Platz 11 beendet, musste das Auto mit streikender Schaltung aber ausrollen lassen. Der Finne musste so auf die Fortsetzung der Zeitenjagd verzichten. Der Chinese Zhou Guanyu kam nicht über Rang 18 hinaus. (pre/sda)

Bild: keystone