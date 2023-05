Simon Ehammer muss erneut eine herbe Enttäuschung verkraften. Der Zehnkämpfer fiel beim Meeting in Götzis nach drei ungültigen Versuchen im Weitsprung aus der Entscheidung.



Bereits an der Hallen-EM im März in Istanbul war der Appenzeller in seiner Paradedisziplin gescheitert. Vor einem Jahr in Götzis hatte Ehammer noch den Schweizer Rekord im Weitsprung auf 8,45 m verbessert und anschliessend bei der WM in Eugene bei den Spezialisten Bronze gewonnen. Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio hatte er verpasst, weil er mehrmals im Stabhochsprung keine gültige Höhe zustande brachte.



Der Appenzeller geht stets All-In. An der Hallen-EM in Istanbul rechtfertigte er seine Taktik damit, dass nur Gold zählt. In Götzis nun wollte er seinen Schweizer Rekord (8468 Punkte) angreifen und mit 8460 Zählern die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris abhaken. In Zukunft muss Ehammer im Zehnkampf wohl mit Marge arbeiten. Zudem wird er die Saisonplanung überdenken. Ursprünglich wollte der 23-Jährige im Juni ganz auf die Karte Weitsprung setzen. (ram/sda)

Bild: keystone