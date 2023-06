Diebrauchen noch einen Sieg für die erfolgreiche. Die Kadetten gewinnen gegenmitauch dasDie Weichen zum neuerlichen Sieg in dieser Best-of-5-Serie stellten die Kadetten bereits gegen Ende der ersten Halbzeit. In dieser Phase bauten sie ihren Vorsprung zum Pausen-Resultat von 16:11 aus. Verlassen konnte sich der Titelverteidiger vor der Pause einmal mehr auf seinen Topskorer. Der Isländertraf in den ersten 30 Minuten achtmal, fünfmal mit Siebenmetern. Dass es dem Linkshänder nach dem Seitenwechsel nicht mehr nach Wunsch lief, fiel nicht ins Gewicht.Die Kadetten dominierten auch im zweiten Abschnitt. Sie waren an diesem Abend schlicht zu gut für den Qualifikationssieger und Cupsieger, der am Pfingstmontag mit dem 27:31 zum Auftakt des Finals die erste Heimniederlage in der laufenden Saison hatte hinnehmen müssen.Mehr als auf drei Tore vermochte Kriens-Luzern den Rückstand nie zu verkürzen. Die Kadetten reagierten auf die kurzen Momente mit Innerschweizer Hoffnungen auf eine Wende entsprechend und bauten die Führung zu einem Kantersieg aus.Die Kadetten können am Sonntagnachmittag in Sursee, wo Kriens-Luzern seine Heimspiele austrägt, den 13. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt machen. (sda)