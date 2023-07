An den Europa-Spielen in Polen gewinnt Martin Dougoud im Kanu-Slalom im Kajak-Einer die Silbermedaille. Der 32-jährige Genfer nähert sich damit einer weiteren Olympia-Teilnahme an. An den Europa-Spielen in Krakau ging es für die Kanuten auch um die Olympia-Qualifikation.



Dougoud schaffte mit der Europameisterschafts-Silbermedaille sein bestes Ergebnis bisher. Beim Olympia-Debüt vor zwei Jahren in Japan hatte er es auf Platz 13 geschafft. Eine EM-Medaille schaffte der in Frankreich lebende Dougoud bislang nur mit dem Team (Bronze EM 2020 in Prag).



Schon im Halbfinal im Kolna Sports Center hatte Dougoud als Dritter überzeugt. Im Final büsste Dougoud auf den ebenfalls fehlerfreien tschechischen Olympiasieger Jiri Prskavec bloss 1,39 Sekunden ein.



Womöglich reicht die Silbermedaille in Polen schon für einen Quotenplatz für die Sommerspiele in einem Jahr in Paris. Im Kanu-Slalom erfolgt die Olympia-Qualifikation primär über die Weltmeisterschaften im September. Für die Nichtqualifizierten nach den Weltmeisterschaften werden die Ergebnisse der Europa-Spiele herangezogen. Sogar der Kanuverband ECA räumt ein, dass das Qualifikationssystem für Olympia 2024 kompliziert sei.



Martin Dougoud gewann in Polen die 22. Schweizer Medaille an den Europa-Spielen. (nih/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp