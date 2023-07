Lewis Hamilton schnappt sich die Pole am Hungaroring! Um 3 Tausendstel schlägt er Max Verstappen 🔥🇭🇺 Hülkenberg landet nach einer starken Leistung auf Platz 10.



HAM

VER

NOR

PIA

ZHO

LEC

BOT

ALO

PER

HUL#SkyF1 #F1 #Formel1 #HungarianGP pic.twitter.com/JJHHJIK4wt — Sky Sport Formel 1 (@skysportformel1) July 22, 2023

Der Test der neuen Reifen-Regelung am Grossen Preis von Ungarn in Mogyorod erweist sich als voller Erfolg.Lewis Hamilton schrieb Formel-1-Geschichte. Mit seiner letzten Runde verwies er den souveränen WM-Leader Max Verstappen um drei Tausendstel von der Pole-Position. Hamilton holte zum neunten Mal am GP von Ungarn den besten Startplatz. Noch nie gelang es einem Piloten, am gleichen Grand Prix neunmal ein Rennen oder eine Qualifikation zu gewinnen. Zuvor teilte er sich den Rekord bei den Pole-Positions mit Michael Schumacher (Japan) und Ayrton Senna (San Marino). Hamilton startet erstmals diese Saison aus der ersten Startreihe.Max Verstappen gewann an diesem Wochenende in Mogyorod noch keine einzige Session.Das auch, weil ihm im ersten Teil des Qualifying der Chinese Zhou Guanyu aus dem Alfa-Romeo-Sauber-Team den Sieg wegschnappte. Die Alfas fuhren wärend der gesamten Qualifikation brillant. Am Ende resultierten für Zhou der fünfte und für Valtteri Bottas der siebente Platz. Es ist fast drei Jahre her, seit es beide Alfa-Sauber-Fahrer unter die ersten 10 der Startaufstellung schafften: Mitte November 2020 schafften Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi die Plätze 8 und 10. (mom/sda)