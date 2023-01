Switzerland 🇨🇭 LHP Dominic Scheffler has signed with the Cincinnati Reds.



6-foot-4 with a fastball up to 94 mphhttps://t.co/aEjDyrXRv9 pic.twitter.com/YCoSdBdV8b — Ben Badler (@BenBadler) January 20, 2023

Der in Zürich geborenehat als erster in der Schweiz ausgebildeter Spieler einen Profivertrag in der Major League Baseball (MLB) erhalten. Der 17-jährige Pitcher unterschrieb bei den Cincinnati Reds. Scheffler wird Ende Juni in die USA reisen, zuvor macht er in Rebensburg noch das Abitur. (mom/sda)