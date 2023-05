Die Schweizer Handballer ziehen bei der Auslosung für die EM-Endrunde 2024 das grosse Los: Sie werden in eine Gruppe mit Gastgeber Deutschland gelost und bestreiten gegen diesen das Eröffnungsspiel.



Die am 10. Januar angesetzte Partie in der Düsseldorfer Fussball-Arena soll vor der Rekord-Kulisse von 50'000 Zuschauern stattfinden. Die weiteren Schweizer Gegner in der Vorrunde sind Frankreich, der Olympiasieger von Tokio, und Nordmazedonien. Diese Spiele finden in Berlin statt.



Die ersten beiden Teams der sechs Vierergruppen erreichen die Hauptrunde, in der die vier Halbfinalisten ermittelt werden.

Europameisterschaft 2024 in Deutschland (10. bis 28. Januar). Gruppeneinteilung Vorrunde.



Gruppe A (in Berlin/Eröffnungsspiel in Düsseldorf): Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien, Schweiz.



Gruppe B (in Mannheim): Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien.



Gruppe C (in München): Island, Ungarn, Serbien, Montenegro.



Gruppe D (in Berlin): Norwegen, Slowenien, Polen, Färöer Inseln.



Gruppe E (in Mannheim): Schweden, Niederlande, Bosnien-Herzegowina, Georgien.



Gruppe F (in München): Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland.



Spielplan

10. bis 16. Januar: Vorrunde. - 17. bis 24. Januar: Hauptrunde. - 26. Januar: Halbfinals. - 28. Januar: Final und Spiel um Platz 3.



Modus

Die 24 Mannschaften sind in sechs Vorrundengruppen eingeteilt. Die ersten zwei Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein; die Punkte aus den Direktbegegnungen werden mitgenommen. Die ersten zwei Mannschaften der beiden Hauptrunden-Gruppen erreichen die Halbfinals. Die Finalspiele finden in Köln statt.



(mom/sda)

Bild: keystone