Tiger Woods (47) hat sich am Mittwoch nochmals einer Knöcheloperation unterzogen – wieder am rechten Fuss, den er sich 2021 bei einem Autounfall schwer verletzt hat.



Nach dem in New York vorgenommenen Eingriff steht in den Sternen, wann Tiger Woods wieder an Golf-Turnieren teilnehmen kann. Zuletzt bestritt der Superstar das Masters, wo er wegen des entzündeten Fusses während der dritten Runde aufgeben musste. In Augusta hätte Woods wegen Wetterkapriolen 28 Löcher (statt der üblichen 18) an einem Tag spielen müssen.



Seit dem Autounfall im Februar 2021, bei dem er sich das Bein so schwer verletzte, dass Ärzte eine Amputation in Betracht zogen, bestritt Woods fünf Turniere, wobei er viermal den Cut schaffte, aber nur zweimal alle vier Runden beendete. (nih/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp