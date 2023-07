Catherine Debrunner und Manuela Schär gewinnen an der Leichtathletik-WM in Paris in ihren Kategorien Gold über 800 m. Am Vortag hatten sich die beiden Schweizerinnen über 5000 m noch in derselben Kategorie duelliert und Debrunner sich im Schlussspurt vor Schär die Goldmedaille gesichert. Diesmal konnten sich beide eine Goldmedaille umhängen lassen.



Debrunner fuhr in ihrem Rennen, in dem lediglich vier Athletinnen an den Start gingen, von Beginn an vorne weg. Sie habe zwar die Anstrengung vom Vortag noch in den Armen gespürt, meinte die 28-jährige Thurgauerin. Es hinderte sie aber nicht daran, ein hohes Tempo anzuschlagen. Ihren erst im Mai in Arbon aufgestellten Weltrekord von 1:38,78 Minuten verpasste Debrunner lediglich um elf Hundertstel.



Auch Manuela Schär fuhr in ihrem Rennen plötzlich gegen die Uhr. Der 38-jährigen Luzernerin fehlten mit ihrer Zeit von 1:42,25 78 Hundertstel auf ihren Weltrekord, den sie 2019 in Nottwil aufgestellt hatte, nachdem sie am Vormittag im Vorlauf bereits einen Weltmeisterschafts-Rekord realisiert hatte. (lst/sda)

Bild: www.imago-images.de