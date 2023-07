Two-time World Cup and 2019 Ballon d’Or winner Megan Rapinoe announces she will retire at the end of the NWSL season.



A USWNT legend 🏆🇺🇸 pic.twitter.com/dHAHhi0DB6 — B/R Football (@brfootball) July 8, 2023

Die Amerikanerinbeendet nach der Saison ihre Karriere als Profi-Fussballerin. Dies teilte die 38-Jährige in den sozialen Medien mit. Rapinoe gewann 2015 und 2019 mit den USA die Weltmeisterschaft. An der bevorstehenden(20. Juli bis 20. August) kann sie den Hattrick mit der US-Auswahl zum Abschluss ihrer internationalen Laufbahn perfekt machen.2019 avancierte die Offensivspielerin an der WM in Frankreich zur besten Torschützin und besten Spielerin des Turniers. Weltweite Bekanntheit erlangte die Frau mit denaber auch aufgrund ihres politischen Engagements und den Äusserungen über. So hatte sie während der WM 2019 angekündigt, aus Protest gegen den damaligen US-Präsidenten auch im Fall eines WM-Triumphs nicht zur Ehrung ins «fucking White House» gehen zu wollen. Trump sei ein Sexist und Rassist, meinte sie. Rapinoe feierte ihre grössten Erfolge mit dem US-Team. Auf Klubebene spielt sie für, eine Franchise aus dem Grossraum Seattle, in der National Women's Soccer League in den USA. (pre/sda)