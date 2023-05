In der drittletzten Runde der Bundesliga verliert Hertha Berlin beim 1. FC Köln 2:5 und steht kurz vor dem Abstieg. Zwischenzeitlich hatten die Berliner die Partie gedreht und waren in der Blitztabelle am VfL Bochum vorbeigezogen. Doch die beiden Tore in der ersten Halbzeit sollten nur ein kleines Aufbäumen an einem sonst ganz schwachen Abend aus Sicht der Hertha sein. Bereits vor dem Pausenpfiff hatte Köln die Partie wieder gedreht.



Einzig der dänische Goalie Oliver Christensen im Tor der Berliner hielt seine Mannschaft lange im Spiel. Aus dem Nichts und nach mehreren Top-Chancen für Köln hatte der Tabellenletzte durch Jessic Ngankam Mitte der zweiten Halbzeit die Möglichkeit, auf 3:3 zu stellen. Er scheiterte jedoch an Kölns Goalie Marvin Schwäbe.



Spätestens nach dem 4:2 ergaben sich die Berliner ihrem Schicksal. Als Doppeltorschütze auf Kölner Seite feiern lassen konnte sich Timo Hübers. Der 26-Jährige traf damit exakt gleich oft wie in seinen 51 Bundesliga-Einsätzen zuvor. Beinahe wäre dem Innenverteidiger gar noch ein drittes Tor gelungen. In der 59. Minute traf er mit seinem Kopfball jedoch nur die Torumrandung.



Die Kölner schoben sich durch den Sieg zumindest vorübergehend an Gladbach vorbei auf Platz 10. Für die Hertha sieht es im Tabellenkeller immer düsterer aus. Am Samstag in einer Woche kommt es im Olympiastadion zum Spiel der letzten Chance gegen den Tabellenvorletzten Bochum. Je nach Ausgang der anderen Partien am Wochenende ist der Barrageplatz das Maximale, was das Team von Pal Dardai noch erreichen kann. (dab/sda)

Bild: keystone