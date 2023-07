Wenn Marcel Hug einmal die Spitze übernimmt, gibt es für die Konkurrenten kein Vorbeikommen. Das zeigte sich an der Leichtathletik-WM in Paris auch über 1500 m. Nachdem der 37-Jährige am Montag das Rennen über 5000 m nach Belieben dominiert und das Feld beinahe überrundet hatte, übernahm er auf der Innenbahn von Beginn an die Führung und sicherte sich das zweite Mal an dieser WM Gold. Auch ein Angriff des Kanadiers Brent Lakatos in der letzten Runde konnte Hug nicht von seinem dritten WM-Titel über diese Distanz und seiner insgesamt zwölften Goldmedaille an Weltmeisterschaften abbringen.



«Ich freue mich sehr, dass es so gut geklappt hat», sagte Hug, der in 2:51,32 einen neuen Weltmeisterschafts-Rekord aufstellte, aber rund acht Sekunden über seinem im Februar in Dubai aufgestellten Weltrekord blieb. Er sei gut weggekommen und habe anschliessend begünstigt durch seine Position den kürzeren Weg gehabt als sein Konkurrent, aber er habe schon erwartet, dass einige versuchen würden, ihm den Sieg streitig zu machen. Als Weltrekordhalter und Paralympics-Sieger wäre alles andere als ein Triumph Hugs einer grossen Überraschung gleichgekommen.



Das wird auch bei seinem voraussichtlich letzten Auftritt im Final am Montag über 800 m nicht anders sein. Doch der Athlet denkt nicht so weit voraus. Hug sagt, wohl bewusst tiefstapelnd: «Zuerst muss ich mich am Sonntag mal überhaupt für den Final qualifizieren.» (sda)

