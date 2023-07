Manuel Neuer muss seine Comeback-Pläne justieren. Wie der TV-Sender Sky berichtet, wird der deutsche Nationalgoalie nicht wie geplant nächste Woche ins Teamtraining von Bayern München zurückkehren.



Am Donnerstag stehen am Trainingsgelände an der Säbener Strasse für alle Bayern-Spieler die obligatorischen Medizinchecks an. Am Freitag findet die Leistungsdiagnostik statt, bevor es ab Samstag zum fünftägigen Trainingslager an den Tegernsee geht. Manuel Neuer wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit noch individuell trainieren.



Sollte Neuer nicht rechtzeitig zum Saisonstart am 18. August fit werden, könnte das auch Folgen für die Zukunft von Neuers Vertreter Yann Sommer haben. Mit der Rolle des Ersatztorhüters dürfte sich der Schweizer Nationalgoalie gerade mit Blick auf die EM 2024 nicht zufrieden geben. (abu/sda)

Bild: keystone