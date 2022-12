Niklas Hartweg klassiert sich zum fünften Mal in dieser Saison im Weltcup in den Top 20. Der 22-jährige Schwyzer belegt in Grand-Bornand in der Nähe von Annecy im Sprint den 12. Platz.



Hartweg blieb am Schiessstand ohne Fehler. Auf den 10 Kilometern verlor er knapp anderthalb Minuten auf Seriensieger Johannes Thingnes Bö. Mit Sebastian Stalder kam ein zweiter Schweizer als 20. fehlerfrei in die Top 20. Für Hartweg, den derzeit besten U25-Athleten im Feld, war es das drittbeste Saison- und Karriere-Resultat.



Der Sieg ging wie fast immer im diesjährigen Saisonverlauf an Johannes Thingnes Bö. Der 29-jährige Norweger hat im achten Rennen ungefährdet den siebten Sieg gefeiert. Er distanzierte seinen Landsmann Sturla Holm Laegreid um 17,6 Sekunden. (nih/sda)

Bild: keystone