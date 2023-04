Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller erringen an der Weltmeisterschaft in Ottawa ihren fünften Sieg in Serie und ihren achten Sieg in neun Spielen. Sie bezwingen Aussenseiter Neuseeland 7:5.



Die Neuseeländer um Skip Anton Hood hatten in der Runde davor überraschend das deutsche Team besiegt. Im Match gegen die Schweiz lagen sie vom 3. End an immer im Rückstand, aber sie konnten das Ergebnis bis zum 9. End, in dem ihnen ein Dreierhaus glückte, einigermassen offenhalten.



Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller und Benoît Schwarz spielen am Donnerstagabend Schweizer Zeit gegen die USA, die Olympiasieger von 2018. (mom/sda)

Bild: keystone