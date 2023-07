Ohne bis an seine Grenzen gefordert zu werden, erringt Armon Orlik am Südwestschweizer Schwingfest in Romanel-sur-Lausanne seinen 21. Kranzfestsieg, den fünften an einem Teilverbandsfest. Im Schlussgang bodigte Orlik den Freiburger Eidgenossen Benjamin Gapany nach gut drei Minuten mit Eindrücken der Brücke.



Der 28-jährige Bündner startete als klarer Favorit in das von wenigen Zuschauern besuchte Fest im Waadtland. Im ereignislosen 3. Gang stellte er mit Nick Alpiger, dem auf dem Papier härtesten Herausforderer. Vorher und nachher errang er seine fünf Siege nach zumeist kurzer Dauer. (abu/sda)

Bild: keystone