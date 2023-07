Das Schweizer Beachsoccer-Team sorgt an den Europa-Spielen in Polen für die siebte Goldmedaille der Delegation von Swiss Olympic. Es gewinnt den Final gegen Italien trotz frühem Rückstand 5:2.



Zwar misslang der Mannschaft von Nationaltrainer Angelo Schirinzi in Tarnow der Auftakt in den Final. Nach wenigen Sekunden lagen sie 0:1 in Rückstand. Doch noch im ersten Drittel gelang dank Toren von Eliott Mounoud (9.) und Dejan Stankovic (11.) die Wende.



Zu Beginn des letzten Spielabschnitts sorgten Tobias Steinemann (25.) und wiederum Mounoud (27.) für die Vorentscheidung. Mit dem 5:1 gelangte auch Steinemann noch zum zweiten Treffer des Abends.



Die Schweizer Beachsoccer-Nati hatte schon vor vier Jahren in Minsk eine Medaille gewonnen. Damals verhinderte Schirinzis Team ein bitteres Déjà-vu, als es das Spiel um Platz 3 gegen die Ukraine mit 5:4 für sich entschied. 2015 in Baku waren die Schweizer im kleinen Final glücklos geblieben.



In Tarnow hatte sich die Schweiz am Freitag im Halbfinal gegen das favorisierte Portugal mit 5:4 nach Penaltyschiessen durchgesetzt. Die Portugiesen verloren danach auch das Spiel um Bronze gegen Spanien (5:6 nach Penaltys). (nih/sda)