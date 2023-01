Nadine Fähndrich zeigt in Oberstdorf in der 3. Etappe der Tour de Ski über 10 km klassisch mit Einzelstart wie schon in der Verfolgung im Val Müstair eine mässige Leistung. Die Luzernerin wird 16.



Somit fällt die Sprint-Spezialistin, die am Freitag im Val di Fiemme den vierten Saisonsieg in dieser Disziplin anstrebt, auch in der Overall-Wertung aus den Top Ten. Die 27-jährige aus Eigenthal belegt Platz 12 mit 2:22 Minuten Rückstand auf Frida Karlsson.



Die Schwedin setzte sich im Allgäu mit 16 Sekunden Vorsprung auf die Finnin Krista Pärmäkoski durch. In der Gesamtwertung beträgt das Polster 20 Sekunden auf die Weltcup-Leaderin Tiril Weng und dessen norwegische Team-Kollegin Anne Kjersti Kalvaa. (abu/sda)

Bild: keystone