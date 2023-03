Simon Ehammer fällt bei der Hallen-EM in Istanbul im Siebenkampf früh aus der Medaillenentscheidung. Der Appenzeller schreibt in der zweiten Disziplin, im Weitsprung, einen Nuller und scheidet aus dem Wettkampf aus.



Ehammer, im letzten Jahr an der WM in Eugene im Weitsprung Bronze-Gewinner, brachte am Samstagmorgen in seiner Paradedisziplin kein Resultat zustande. Er übertrat dreimal. Nach dem ersten Einsatz und einer starken Leistung über 60 m hatte Ehammer das Zwischenklassement angeführt.



«Ich hatte eine gute Vorbereitung und ein gutes Gefühl. Ich war gut in den Wettkampf gestartet, alles war parat zum weit Springen. Es hat halt an mir gelegen», sagte Ehammer gegenüber SRF selbstkritisch. Er habe halt etwas Mühe mit dem Anlauf in dieser Saison. Dass er übermässig Risiko eingegangen wäre, fand der 23-Jährige nicht. Die Sprünge seien gut gewesen, er habe jeweils nur um wenige Zentimeter übertreten und danach den Anlauf korrigiert.



Nach zweimal Silber im letzten Jahr, im Siebenkampf bei der Hallen-WM und im Zehnkampf bei den Europameisterschaften unter freiem Himmel, wollte Ehammer diesmal Gold. Sicherheitssprünge waren deshalb nicht angebracht: «Gegen Kevin (Mayer) kann ich keine Punkte verschenken.»



«Jetzt wird es sicher zwei Tage weh tun, wenn ich sehe, wie die Konkurrenz den Wettkampf fertig macht. Und wenn ich im Klassement schaue, wo würde ich stehen. Aber dann gilt es zu vergessen und weiterzumachen.» Er habe nun keinen Siebenkampf in den Beinen und können somit früher mit dem Aufbau für die Outdoor-Saison beginnen, strich Ehammer «das einzig Positive» heraus. (sda)

