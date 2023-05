Die Florida Panthers überraschen in der NHL weiter und gewinnen auch zum Auftakt in die Viertelfinal-Serie. Auswärts bei den Toronto Maple Leafs setzen sie sich mit 4:2 durch.



Es war bereits der vierte Sieg in Serie für die Franchise aus Florida, die in den Achtelfinals mit den Boston Bruins den Topfavorit auf den Gewinn des Stanley Cup ausgeschaltet hat. Das Game-Winning-Goal für die Panthers erzielte Carter Verhaeghe Ende des zweiten Drittels, nachdem die Kanadier einen 0:2 Rückstand aufgeholt hatten. Für die Entscheidung zugunsten Floridas sorgte Brandon Montour Mitte des letzten Abschnitts. Somit führen die Panthers in der Best-of-7-Serie 1:0. Spiel 2 findet in der Nacht auf Freitag wiederum in Toronto statt.



Eine turbulente Partie sahen die Zuschauer in Dallas. In sich hatte es vor allem das erste Drittel. Die Gastgeber führten 2:1, ehe Seattle das Spiel mit drei Toren innerhalb von 52 Sekunden drehte. Im letzten Abschnitt war es der überragende Joe Pavelski, der mit seinen Treffern Nummer 3 und 4 an diesem Abend die Verlängerung herbeiführte. In dieser behielten die Kraken das bessere Ende für sich. Yanni Gourde traf nach zwölf Minuten zum 5:4 für Seattle. (nih/sda)