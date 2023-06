Take a look at the complete draft board for the 1st round of the 2023 #NBADraft presented by State Farm!



Visit the Draft Hub for more news and info: https://t.co/lgf4TJzSnP pic.twitter.com/4U1ltfDhQW — NBA (@NBA) June 23, 2023

Seit Mitte Mai war klar, welches Team beimdas Ausnahmetalentauswählen würde. Als NBA-Boss Adam Silver den erwarteten Satz sprach, wurde es dennoch emotional.Ausnahmetalent Victor Wembanyama hat emotional auf seine Zukunft bei denreagiert. Als NBA-Boss Adam Silver beim Draft offiziell in der Nacht auf Freitag verkündete, was seit Wochen erwartet worden war, weinte der 19 Jahre alte Franzose bei einem TV-Interview im Anschluss. «Ich habe etwas erreicht, von dem ich mein ganzes Leben geträumt habe. Diesen Satz von Adam Silver zu hören, davon habe ich so lange geträumt. Ich muss weinen», sagte er.Wembanyama, Kurzform Wemby, gilt als das grösste Talent, seit LeBron James vor 20 Jahren von den Cleveland Cavaliers an erster Stelle ausgewählt wurde. Er istgross und hat neben denauch einAn Position zwei entschieden sich diefür. Diewählten, den viele Experten als den besten Spieler der Draft-Klasse nach Wembanyama einschätzten. Die Zwillingegingen an vierter und fünfter Position zu denund den. Zwei Brüder in den Top 10 gab es in der Geschichte des NBA-Drafts noch nie. (nih/sda/dpa)