Der dritte Aufsteiger in die Premier League heisst Luton Town. Das Team aus dem Londoner Vorort setzte sich beim Aufstiegsspiel im ausverkauften Wembley im Penaltyschiessen gegen Coventry City durch.



Luton, das nach der regulären Saison den 3. Tabellenplatz in der zweithöchsten Liga Englands belegte, ging in der 23. Minute durch Jordan Clark in Führung. Gustavo Hamer glich die Partie in der 66. Minute wieder aus, worauf es zur Verlängerung kam. In dieser war Luton dem Sieg näher, unter anderem wurde ein Tor wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt. Im Penaltyschiessen trafen alle Spieler bis auf Fankaty Dabo, der als zwölfter Schütze antrat und scheiterte.



Lutons Aufstieg ist eine kleine Sensation. Der Klub, der bis 2014 noch fünftklassig spielte, trägt seine Spiele im baufälligen Stadion an der Kenilworth Road aus, in dem nur knapp über 10'000 Fans Platz haben. Neben Luton spielen auch Burnley und Sheffield United in der nächsten Saison in der Premier League. (ram/sda)