Immerhin zwei Top-Ten-Spieler werden mit dem Titelverteidiger Casper Ruud und dem Amerikaner Taylor Fritz am Geneva Open aufschlagen. Mit Marc-Andrea Hüsler ist vorerst nur ein Schweizer dabei.



Die idyllische Anlage im Parc des Eaux-Vives am Genfersee ist in der Regel die letzte Chance, um sich nach einer nicht optimalen Sandsaison noch für das in einer Woche beginnende French Open in Form zu spielen. Dies gilt nicht für Casper Ruud. Die Weltnummer 4 aus Norwegen fühlt sich auf den Schweizer Sandplätzen einfach so wohl, dass er hier Pokale sammelt wie andere Pins.



In Genf triumphierte er bei seinen beiden bisherigen Teilnahmen 2021 und 2022 ebenso wie ein paar Monate später in Gstaad. Ruud ist auf Schweizer Sand noch ungeschlagen. Im letzten Jahr erhielt er zudem die Bestätigung, dass ein Turniersieg am Lac Léman eine hervorragende Vorbereitung auf Roland Garros ist. In Paris scheiterte er erst im Final am derzeit verletzten Rafael Nadal. Ruud ist auch heuer in Genf der logische Favorit.

Bild: keystone