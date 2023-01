Der United Cup bringt der Schweiz bei der Premiere kein Glück. Das Team um Stan Wawrinka und Belinda Bencic verliert das Duell um den Gruppensieg gegen Polen 2:3 und scheidet aus.



Bencic und Marc-Andrea Hüsler gewannen am Dienstag zwar das abschliessende Mixed-Doppel gegen Alicija Rosolska und Kacper Zuk (7:5, 6:2), zuvor hatten aber Wawrinka und Jil Teichmann ihre Einzelpartien verloren. Das Duell war deshalb vorzeitig zugunsten der Polen entschieden.



Jil Teichmann unterlag am Dienstag im zweiten Einzel des Tages gegen die Weltnummer 48 Magda Linette 7:5, 4:6, 1:6. Zuvor hatte Wawrinka gegen den Weltranglisten-Zehnten Hubert Hurkacz mit 6:7 (5:7), 4:6 das Nachsehen gehabt. Den einzigen Punkt aus den vier Einzeln hatte Hüsler am Montag mit einem dominanten Zweisatz-Sieg gegen Daniel Michalski (ATP 260) geholt.



Für die Schweiz ist der neue Mixed-Wettbewerb nach zwei Gruppenspielen zu Ende. Den einzigen Punkt aus den vier Einzeln gegen Polen hatte Hüsler am Montag mit einem dominanten Zweisatz-Sieg gegen Daniel Michalski (ATP 260) geholt.



Polen seinerseits wird im «City-Final» von Brisbane gegen Italien um den Vorstoss in die Halbfinals spielen. Zwei weitere Halbfinalisten ergeben sich aus den Gruppensieger-Duellen in Perth und Sydney. Das vierte Ticket für das Final Four in Sydney wird an den Verlierer mit der besten Bilanz gehen. (nih/sda)

