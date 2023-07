Noè Ponti zeigt bei der WM in Fukuoka eine Reaktion auf die bislang mässigen Leistungen. Über 100 m Delfin erreicht der Tessiner als Nummer 4 die Halbfinals.



In exakt 51 Sekunden bleibt er bloss 26 Hundertstel über dem Schweizer Rekord. «Ich kann zufrieden sein», sagte Ponti, der sowohl über 50 m als auch über 200 m Delfin in den Halbfinals ausgeschieden war, obwohl er in Japan auf die Teilnahme an drei Endläufen gehofft hatte. «Es war ein schnelles und schönes Rennen. Ich bin in den Vorläufen noch nie so schnell geschwommen», fügte der 22-Jährige an.



Die Halbfinals sind für Freitag ab 13:09 Uhr Schweizer Zeit angesetzt. Ponti hatte sich bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio mit Bronze (Schweizer Rekord 50,74) und bei den Europameisterschaften 2022 mit Silber (50,84) geschmückt. (abu/sda)

Bild: keystone