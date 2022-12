Cancelled men’s Downhill from Beaver Creek (USA) to be rescheduled in Val Gardena/Groeden (ITA) with the following programme:



Downhill (Beaver Creek), Thursday, 15.12.2022

Super-G, Friday, 16.12.2022

Downhill, Saturday, 17.12.2022

Die am vergangenen Freitag inder Männer wird am Donnerstag, 15. Dezember, innachgeholt. Dies gab der Internationale Skiverband FIS bekannt.Somit bekommen die Speed-Fahrer gleich drei Möglichkeiten, auf derzu Punkten. Tags darauf findet in Gröden ein Super-G statt, gefolgt von einer weiteren Abfahrt am Samstag. Für die Allrounder wie Marco Odermatt geht es danach ohne Pause weiter nach Alta Badia, wo am Sonntag und Montag je ein Riesenslalom im Programm steht. Das sind fünf Rennen innert fünf Tagen. (sda)