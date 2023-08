Nina Christen verpasst an der WM in Baku im Dreistellungs-Match mit dem Kleinkalibergewehr die Medaillenränge nur knapp. Die Nidwaldnerin wurde in der Königsdisziplin, in der sie 2021 in Tokio Olympiagold gewann, Vierte. Das starke Resultat bringt keinen weiteren Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Nina Christen hatte für die Schweizer Delegation bereits vor den Titelkämpfen in Aserbaidschan einen unpersönlichen Startplatz geholt - dieselbe Athletin kann nicht mehrere Tickets lösen. Die Qualifikation hatte Nina Christen im 3. Rang abgeschlossen. Im Final der Top 8, in dem das Skore wieder auf Null gestellt wird, lag sie nie auf Medaillenkurs, sondern meist an vierter Stelle. Nach einer 8,6 stehend rutschte die 29-Jährige nach hinten. Mehr als Platz 4 lag bei der Aufholjagd nicht mehr drin - immerhin ihre persönliche Bestleistung in der Dreistellung bei einer WM. Chiara Leone und Sarina Hitz überstanden den Cut nicht. Erstere war kniend und liegend einen Punkt besser als Teamkollegin Nina Christen, stehend hatte die Aargauerin aber anschliessend Mühe und klassierte sich mit 582 Punkten im 31. Rang. Sarina Hitz folgte mit ebenfalls 582 Ringen auf Platz 34. (kat/sda)

Bild: keystone