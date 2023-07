Die Wasserspringerin Michelle Heimberg erreicht an den Weltmeisterschaften in Fukuoka vom 1-m-Brett den Final. Die 23-jährige Aargauerin qualifizierte sich als Vierte und beste Europäerin im Halbfinal für die Endausmarchung mit den besten zwölf am Samstagvormittag.



Heimberg tritt in Japan in der nicht-olympischen Disziplin als Europameisterin an, nachdem sie Ende Juni an den kontinentalen Meisterschaften in Polen Gold gewonnen hatte. Ihr bislang bestes WM-Resultat ist ein 6. Platz, erreicht vor einem Jahr in Budapest vom 3-m-Brett. (nih/sda)

Bild: keystone