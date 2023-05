🚴‍♂️🇮🇹 | Oh nee, een hond op de weg. En Remco Evenepoel is een van de grootste slachtoffers!. Hij zit weer op de fiets, maar hoe groot is de schade bij de topfavoriet? 😱😱



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/6BoV0j6ZNv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023

"More drama of the kind we don't want!" 🤯



Remco Evenepoel is 𝐃𝐎𝐖𝐍 for the second time today as a number of riders crash near the stage finish 💥💥



Luckily, no time will be lost as it is within the final 3km ⏱ pic.twitter.com/bSmUPtsnWC — Eurosport (@eurosport) May 10, 2023

Der fünfte Tag am Giro d'Italia bringt viel Regen und zahlreiche Stürze. Topfavorit Remco Evenepoel kommt beimgleich zwei Mal zu Fall, Andreas Leknessund verteidigt das LeadertrikotDas 171 km lange Teilstück durch den Süden Italiens fand bei garstigen Bedienungen statt und endete in der Hafenstadt Salerno im Chaos. Auf den letzten sieben Kilometern ereigneten sich gleich drei grössere Stürze. Unter anderem kam Weltmeister Remco Evenepoel zu Fall - zum zweiten Mal an diesem Tag, nachdem er bereits früh in der Etappe in einen Sturz verwickelt war, der durch einen streunenden Hund ausgelöst worden war.Weil sich sein zweiter Sturz innerhalb der letzten drei Kilometer ereignete, wurde der Topfavorit auf den Gesamtsieg zeitgleich mit dem Tagessieger gewertet. Damit liegt Evenepoel als Zweiter der Gesamtwertung weiter 28 Sekunden hinter dem Norweger Andreas Leknessund, der ihm tags zuvor die Maglia Rosa entrissen hatte.Den Überblick in all dem Chaos behielt Kaden Groves. Der Australier, in der 2. und 3. Etappe als Dritter bereits zwei Mal auf dem Podest und im letzten Herbst bereits Etappensieger an der Vuelta, setzte sich im Spurt vor dem Italiener Jonathan Milan durch. Hinter dem Sprintsieger vom Sonntag belegte der frühere Weltmeister Mads Pedersen den 3. Platz. Mark Cavendish überquerte die Ziellinie im Fallen als Fünfter.Die 6. Etappe am Donnerstag mit Start und Ziel in Neapel dürfte erneut eine Angelegenheit für die Sprinter werden. Auf den 162 km sind lediglich zwei kleinere Anstiege zu bewältigen, die letzten knapp 40 km durch die Stadt am Vesuv verlaufen fast flach. (mom/sda)