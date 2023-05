Nach dem EM-Titel von Raphaël Ahumada/Jan Schäuble am Samstag im Leichtgewichts-Doppelzweier sichert Andri Struzina der Schweiz an den Ruder-Europameisterschaften in Bled eine zweite Medaille.



Struzina gewann im Leichtgewichts-Einer Bronze. Der Zuger wiederholte in der nicht-olympischen Disziplin damit, was ihm vor einem Jahr in München gelungen war.



Wie schon damals lagen für Struzina zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag Gold und Silber ausser Reichweite. Der Zentralschweizer bekundete jedoch keine Mühe, die 3. Position zu verteidigen.



Auf den französischen Europameister Hugo Beurey büsste Struzina im Ziel nach 2000 m knapp sechs Sekunden ein. Silber ging an den Italiener Niels Torre.



Im Leichtgewichts-Einer der Frauen ruderte die Westschweizerin Eline Rol beim Sieg der Rumänin Ionela-Livia Cozmiuc in den 6. Rang, was für sie einem Bestergebnis an einer EM gleichkommt. (sda)

Bild: keystone