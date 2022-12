Das Weltcup-Springen vom Samstag in Engelberg findet ohne Simon Ammann statt. Der vierfache Olympiasieger scheitert als einziger aus dem Schweizer Quartett in der Qualifikation.



Ammann belegte bei seiner Rückkehr in den Weltcup mit einem Sprung auf 105 m den 51. Rang. Dem 41-jährigen Toggenburger, der im Sommer zunächst offen gelassen hatte, ob er seine Karriere fortsetzen wird, scheiterte somit um 1,5 Punkte am Cut. Je 50 Athleten werden an den zwei Wettkämpfen vom Wochenende vom Balken abstossen.



Die besten Chancen auf ein ansprechendes Resultat beim Heim-Weltcup darf sich Gregor Deschwanden ausrechnen. Der Innerschweizer Lokalmatador, der am vergangenen Wochenende in Titisee-Neustadt als 28. als bislang einziger Schweizer Springer in dieser Saison Weltcup-Punkte sammeln konnte, klassierte isch mit einem Flug auf 121,5 m als 23. Killian Peier (48./105,5 m) und Dominik Peter (50./105 m) schafften die Qualifikation nur hauchdünn.



Der Beste des Tages war Halvor Egner Granerud. Der Norweger überzeugte mit der Bestweite von 136,5 m. (mom/sda)

Bild: keystone