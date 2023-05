Der Einstieg von Mujinga Kambundji in die Freiluft-Saison verzögert sich. Die Berner Sprinterin muss wegen Fussbeschwerden ihre Teilnahme an den Diamond-League-Meetings in Rabat, Paris und Rom absagen. Kambundji leidet an einer Entzündung in der Plantarfaszie.



Die Beschwerden begleiten sie bereits seit 2017. Anders als sonst reichte in diesem Frühjahr nach dem Gewinn der Goldmedaille über 60 m an der Hallen-EM Anfang März in Istanbul die Zeit für eine vollständige Regeneration nicht aus. Nun wird die Problemzone an der Fusssohle mittels Eigenblut-Therapie behandelt, was eine reduzierte Belastung erfordert. Aktuell sind nur Trainingseinheiten auf dem Rad-Ergometer und im Kraftraum möglich. (ram/sda)

