Marc Hirschi scheint für die am übernächsten Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Einsiedeln beginnende Tour de Suisse gerüstet zu sein. Der 24-jährige Berner gewann als erster Schweizer den zur Europe Tour zählenden Giro dell'Appennino, in dem er sich in Genua nach 198,5 km im Sprint gegen den Spanier Cristian Rodriguez durchsetzte. Die beiden fuhren einen Vorsprung von 16 Sekunden und mehr auf die übrigen Fahrer heraus.



Der 24-jährige Berner gewann als erster Schweizer den zur Europe Tour zählenden Giro dell'Appennino, in dem er sich in Genua nach 198,5 km im Sprint gegen den Spanier Cristian Rodriguez durchsetzte. Die beiden fuhren einen Vorsprung von 16 Sekunden und mehr auf die übrigen Fahrer heraus. Für Hirschi war es der zweite Erfolg in diesem Jahr, nachdem er am 12. Mai die 3. Etappe der Ungarn-Rundfahrt zu seinen Gunsten entschieden hatte. Diese beendete er als Gesamtsieger. (abu/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp