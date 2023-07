Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Roy Hodgson bleibt auch im Alter von bald 76 Jahren Cheftrainer von Crystal Palace . Der Premier-League-Klub einigte sich mit dem früheren Schweizer Nationaltrainer (1992-95) auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr. Der älteste Coach im englischen Oberhaus gab als Ziel aus, mit der Mannschaft in der kommenden Saison einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu erreichen. In der vergangenen Spielzeit hatte Hodgson das Team als Nachfolger von Patrick Vieira im Abstiegskampf übernommen und bis auf Tabellenplatz elf geführt. (abu/sda/dpa)

Bevor sich die Sprinterteams im Finale formierten, wurde das hügelige Teilstück von der Flucht von zwei Fahrern geprägt. Während der Amerikaner Neilson Powless weitere Punkte für die Verteidigung seines rot gepunkteten Bergtrikots sammelte, sich nach der letzten Bergwertung des Tages aber zurückfallen liess, wurde sein Begleiter Laurent Pichon rund 37 km vor dem Ziel vom Feld eingeholt. Der Franzose wurde für seinen Effort mit der roten Startnummer für den kämpferischsten Fahrer des Tages belohnt. Bevor die 110. Tour de France die Pyrenäen in Angriff nimmt, erhalten am Dienstag nochmals die Sprinter die Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. Die 4. Etappe führt über leicht hügelige 181,8 km von Dax nach Nogaro und ist mit der Ankunft auf der Motorsport-Rennstrecke Paul Armagnac wie gemacht für die endschnellen Fahrer. Auf den letzten 800 m geht es leicht ansteigend schnurstracks geradeaus. (sda)

Zum Abschluss des dreitägigen Abstechers ins Baskenland setzte sich Philipsen auf französischem Boden nach 193,5 km vor dem Deutschen Phil Bauhaus und dem Australier Caleb Ewan durch. Allerdings dauerte es nach der Zieldurchfahrt fast 20 Minuten, ehe Philipsen offiziell als Tagessieger bestätigt wurde. Die Jury prüfte, ob der Belgier aus dem Team Alpecin-Deceuninck im Sprint des Feldes seinen Landsmann Wout van Aert abgedrängt hatte. Van Aert, der den Sprint nach Philipsens Manöver abbrach, wurde Fünfter. Für Philipsen, der im Finish auch auf die Tempoarbeit seines Aargauer Teamkollegen Silvan Dillier zählen konnte, war es der dritte Etappensieg im Rahmen der Frankreich-Rundfahrt, nachdem er im letzten Jahr bereits zwei Teilstücke im Sprint für sich entschieden hatte. Das Maillot jaune bleibt auf den Schultern von Adam Yates . Der Brite verteidigte die Führung im Gesamtklassement, die er am Samstag mit dem Sieg in der 1. Etappe in Bilbao übernommen hatte. Yates, der das Ziel wie der beste Schweizer Stefan Küng mit dem Feld erreichte, führt weiterhin sechs Sekunden vor Tadej Pogacar , seinem Teamkollegen bei UAE Emirates.

Der 1. FC Union Berlin und sein Schweizer Trainer Urs Fischer wird seine Heimspiele in der Champions League im Olympiastadion und nicht im eigenen Stadion an der Alten Försterei bestreiten. Diesen für den Kultklub aus Köpenick schwierigen Entscheid teilte Vereinspräsident Dirk Zingler den Mitgliedern des Bundesligisten in einer E-Mail mit. Das Stadion an der Alten Försterei bietet nur gut 22'000 Besuchern Platz, den meisten auf Stehplätzen. Im Olympiastadion können mehr als 74'000 Fans die Spiele verfolgen. Spiele in Unions Heimstätte wären aber möglich gewesen, da die UEFA ein Programm verlängerte, das auch Stehplätze in der Königsklasse erlaubt. (sda/dpa)

Die Organisatoren der Tour de France haben die Sicherheitsmassnahmen auf der jeweils mit Abfahrten endenden Etappen 14 und 17 deutlich erhöht . Adam Hansen, Sprecher der Fahrergewerkschaft CPA, teilte mit, dass die Profis vor Kurven akustisch gewarnt werden . Zudem werden gefährliche Kurven mit gepolsterten Barrieren abgesichert. Beide Abfahrten wurden neu asphaltiert , was ein grosser Wunsch der Fahrer war. Die 14. Etappe führt im Finale vom Col de Joux Plane etwa zwölf Kilometer hinunter nach Morzine. Drei Etappen später geht es vom Col de la Loze noch sechs Kilometer weiter nach Courchevel. Hansen, selbst ehemaliger Profi, will in den nächsten Tagen beide Abfahrten befahren und filmen. Die Aufnahmen sollen Teams und Fahrern zur Verfügung gestellt werden. An der Tour de Suisse war Gino Mäder Mitte Juni in der Abfahrt vom Albula-Pass ins Ziel gestürzt und ums Leben gekommen. (nih/sda/dpa)

Heute öffnet der Transfermarkt offiziell in vier der Top-5-Ligen, nur in England und in der Schweiz ist er bereits seit Mitte Juni offen. Grund genug, um auf einige der teuersten Sommer-Transfers der letzten Jahre zurückzuschauen. An wie viele von ihnen kannst du dich noch erinnern?

Von heute an ist das Transferfenster bis zum 1. September dieses Jahres in den Top-5-Ligen Europas geöffnet. Die heisse Phase des Transfer-Sommers kann also losgehen. In den vergangenen Jahren sorgten die Klubs für zahlreiche Top-Transfers und auch in diesem Sommer bahnen sich einige spektakuläre Wechsel an.