Remco Evenepoel muss den Giro d'Italia wegen eines positiven Covid-19-Tests aufgeben. Die Bekanntgabe, dass die Italien-Rundfahrt für ihn zu Ende ist, erfolgte wenige Stunden nach dem Zeitfahr-Triumph des 23-jährigen Belgiers in der 9. Etappe nach Cesena. Mit seinem zweiten Tagessieg in diesem Giro hatte Evenepoel zugleich das Leadertrikot zurückgeholt. Nach dem Rückzug des Weltmeisters wird bei der 10. Etappe am Dienstag der Brite Geraint Thomas als Gesamt-Führender antreten, mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem Slowenen Primoz Roglic.



In einem Statement seines Teams Soudal-Quick Step spätabends am Sonntag hiess es, dass Evenepoels Corona-Infektion bei einem Routinetest vor dem ersten Ruhetag festgestellt worden sei. Der Belgier selber gab bekannt, dass «es mir wirklich leid tut, das Rennen zu verlassen. Als Teil des Team-Protokolls habe ich einen Routinetest gemacht, der leider positiv ausfiel.»



Er habe, so Evenepoel, in der ersten Giro-Woche «wirklich etwas Besonderes erfahren dürfen. Ich habe mich auch auf die kommenden zwei Wochen gefreut.» Stattdessen werde er nun am Montag im Auto nach Hause reisen. «Ich werde das Team und die Fahrer in den nächsten zwei Wochen anfeuern.» Die Team-Führung teilte zudem mit, dass alle anderen Fahrer und Betreuer von Soudal ebenfalls getestet worden sind und dabei ein negatives Ergebnis lieferten. (pre/sda)

Bild: keystone