Beim Giro d'Italia stieg Rad-Weltmeister Remco Evenepoel wegen einer Corona-Infektion aus. Nun ist sein Entscheid über eine Teilnahme an der Tour de France gefallen. Der Belgier wird in Frankreich nicht an den Start gehen.



Am Rande der Tour de Suisse sagte Evenepoel: «Es gab die Überlegung, aber sehr schnell wurde es ein Nein.» Er habe sich sechs Monate auf den Giro vorbereitet und sei in Topform gewesen. «Dann war ich zehn Tage vom Rad runter und es ist nicht einfach, sich für ein Rennen wie die Tour de France in Form zu bringen. Wenn ich bei der Tour starte, gehe ich All-in. Ich will zu 150 Prozent in Form sein. Das war nicht möglich, also ist es ein logischer Entscheid.» (ram/sda/dpa)

Bild: keystone