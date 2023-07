ist wieder Stammfahrer in der. Der Australier ersetzt den Niederländerim Teamfür den Rest der Saison.Für den seit knapp zwei Wochen 34-jährigen Ricciardo ist es eine Rückkehr. Für die zweite Equipe der Rennorganisation des Getränkeherstellers Red Bull hat er schon zwei Saisons in der Formel 1 bestritten. In jener Zeit, in den Jahren 2012 und 2013, hat der Rennstall noch unter Toro Rosso firmiert.De Vries war neben dem Amerikaner Logan Sargeant in Diensten des Teams Williams der einzige Fahrer, der in den bisherigen zehn Grands Prix der laufenden Saison ohne WM-Punkte blieb. (abu/sda)