Francesco Bagnaia gewinnt im österreichischen Spielberg beim zehnten Sprint der MotoGP-Klasse in dieser Saison zum vierten Mal. Dem von der Pole-Position gestarteten Italiener gelang auf einer Ducati ein Start-Ziel-Sieg. Der Weltmeister verwies auf dem hügeligen Red-Bull-Ring den Südafrikaner Brad Binder (KTM) und den Spanier Jorge Martin (Ducati) auf die weiteren Podestplätze. Bagnaia festigte mit diesem Erfolg die Leaderposition in der WM-Wertung.



Randy Krummenacher hat in der MotoE-Weltmeisterschaft einen enttäuschenden Renntag hinter sich. In Spielberg in der Steiermark musste er sich in der ersten Prüfung mit Rang 11 bescheiden, seiner bisher schlechtesten Klassierung in dieser Serie, die zweite beendete er auf Platz 7.



In der Moto3-Klasse startet Noah Dettwiler am Sonntag von Platz 23 in sein erstes WM-Rennen. Dieses Resultat lässt sich im Feld von 30 Fahrern sehen. Der 18-jährige Solothurner erhielt für den Grand Prix von Österreich eine Wildcard und bestreitet das Rennwochenende mit dem Team «Cuna de Campeones». Tom Lüthi betreut die Schweizer Nachwuchshoffnung als Manager. (sda)

Bild: keystone