Matthias Kyburz und Simona Aebersold führen das Schweizer Aufgebot der Orientierungsläufer für die in gut zwei Wochen beginnenden Heim-Weltmeisterschaften in Flims/Laax an. Der Weltmeister und die Europameisterin über die Mitteldistanz stehen einer zehnköpfigen Delegation vor. Ihren Auftakt nehmen die Titelkämpfe in den Bündner Bergen am Donnerstag, 13. Juli, mit dem Mitteldistanz-Rennen, gefolgt vom Langdistanz- und Staffel-Rennen am Wochenende. (mom/sda)

Bild: keystone