Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner präsentieren sich zum Saisonauftakt in Höchstform. Sie werden am Elite16-Turnier in Doha erst im Final gestoppt.



Hüberli/Brunner legten in Katar einen Steigerungslauf hin, gingen sie in der Gruppenphase doch in zwei von drei Partien als Verliererinnen vom Platz. Doch in der K.o.-Phase gaben die Europameisterinnen von 2021 bis in den Final in drei Spielen keinen Satz mehr ab. Im Endspiel gewannen die Zugerin und die Schwyzerin gegen die Niederländerinnen Katja Stam/Raïsa Schoon mit 22:20 auch den umkämpfen Startsatz, zogen aber letztlich im Tiebreak 11:15 den Kürzeren.



Bereits vor gut einem halben Jahr, beim vorletzten Turnier der höchsten Stufe der Pro Tour, hatten Hüberli/Brunner in Hamburg den Final erreicht - und diesen ebenfalls verloren. Das Turnier in Doha markierte nicht nur den Start in die Beach Pro Tour 2023, sondern auch den Auftakt in die Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. (dab/sda)

Bild: keystone