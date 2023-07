Mit einem gut getimten Angriff auf dem letzten Kilometer gewinnt der Franzose Victor Lafay in San Sebastian die 2. Etappe der Tour de France. Adam Yates verteidigt das tags zuvor in Bilbao gewonnene Maillot jaune trotz Helferdiensten erfolgreich.



Lafay, der zu Beginn des letzten Kilometers vehement nach vorne schoss, behauptete sich am Ende der 208,9 km von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian knapp vor dem sprintstarken Belgier Wout van Aert und dem Slowenen Tadej Pogacar.



Für den 27-jährigen Franzosen, der dem Team Cofidis den ersten Tour-Sieg seit 2008 bescherte, war es der vierte Profi-Sieg, der zweite in einer grossen Rundfahrt. Vor zwei Jahren hatte Lafay die 8. Etappe des Giro d'Italia gewonnen.

Pogacar noch sechs Sekunden zurück

Adam Yates bleibt einen weiteren Tag in Gelb. Der 30-jährige Brite führt im Gesamtklassement mit noch sechs Sekunden Vorsprung vor Pogacar, seinem Teamkollegen bei UAE Emirates. Zeitgleich mit dem Slowenen Dritter ist Adam Yates' Zwillingsbruder Simon. Der dänische Tour-Vorjahressieger Jonas Vingegaard folgt mit 17 Sekunden Rückstand im 6. Rang.



Am zweiten Tour-Tag führte der vom Eintagesrennen Clasica San Sebastian bekannte Jaizkibel zur erwarteten Selektion innerhalb des Feldes. Am letzten grösseren Anstieg des Tages drückten Pogacars Helfer vom Team UAE Emirates – inklusive Leader Adam Yates – enorm aufs Tempo und holten mit dem Amerikaner Neilson Powless auch den letzten Ausreisser ein.

